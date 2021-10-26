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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

ريهام سعيد وسما المصري
ريهام سعيد وسما المصري

"ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ"، صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، هذا الحديث ما استشهدت به ريهام سعيد عند إعلانها التنازل عن قضيتها ضد الراقصة سما المصري، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالإضافة للحديث قائلة « بعد تفكير طويل ووجع؛ قررت التنازل عن قضيه سما المصري، لتخفيف مدة سجنها»

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تقضي سما المصري عقوبة السجن بتهم مختلفة، حيث قررت النيابة العامة في وقت سابق إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية التى تحمل رقم 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر مقاطع مرئية مصورة وصور خادشة للحياء العام عبر حسابات شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سما المصري حصلت على حكم براءة في فبراير الماضي، من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.
سما المصري، راقصة أثارت حولها الجدل فترة طويلة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، بأفعالها التي رآها الكثيرون غريبة، والآخرون يرونها ساخرة، لكن الأغلب انتقدها على تصرفاتها على الشاشة سواء التليفزيون أو اليوتيوب و «سوشيال ميديا».

في السنوات القليلة الماضية كانت على خلاف مع الإعلامية ريهام سعيد، إلى أن قدمت الأخيرة دعوى قضائية ضدها تتهمها بالسب والقذف، بالإضافة إلى التهم الأخرى المنسوبة إليها، إلى أن فاجئتنا ريهام سعيد بتنازلها عن قضيتها ضد سما المصري.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:
 

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