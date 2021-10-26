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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

10 فنانين من بلاد مختلفة..

آرت دي إيجيبت يجمع بين الرهبة والإبداع على هضبة الأهرام.. فيديو

صدى البلد

أفتتح معرض "آرت دي إيجيبت" Art D’Égypte للفن المعاصر يوم الخميس الماضي، في نسخته الرابعة للعام الثالث له على التوالي، على سفح أهرامات الجيزة التاريخية العظيمة بعنوان "Forever is Now، الأبد هو الآن"، والذي سيستمر حتي يوم ٧ من نوفمبر المقبل. 
 
ويشارك داخل المعرض نخبة من الفنانين المصريين والعالميين وخبراء ومؤسسات فنية رائدة في العالم، وتحت رعاية كل من وزارتي "الآثار والسياحة" و"الخارجية" ومنظمة اليونسكو، وبدعم من سفارات الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا في مصر، والمجلس الثقافي البريطاني.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" خلال بث مباشر فعاليات معرض "آرت دي إيجيبت" من داخل منطقة الأهرامات، والذي شهد إقبال كبير في الأيام الماضية من قبل المصريين والأجانب لمشاهدة الأعمال الفنية المعروضة بجانب الأهرامات.

 

وتحدثت هنا الببلاوي، أحد المنظمين داخل المعرض، لعدسة "صدي البلد" قائلة إن المعرض هذا العام تحت شعار "الأبد هو الآن"، وهو أول معرض للفن المعاصر داخل معرض منسق في منطقة الأهرامات.

 

وأوضحت هنا الببلاوي أن المعرض يضم ١٠ فنانين وأعمال فنية من ١٠ بلاد مختلفة، ومن البلاد المشاركة في المعرض: أمريكا، وفرنسا، والبرازيل، وروسيا، واسبانيا، ومصر، والأعمال الفنية مستوحاه من نص المعرض ومن الأماكن التراثية.

 

وأضافت هنا أن المعرض تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والخارجية ومنظمة اليونسكو وهيئة تنشيط السياحة، وهو في النسخة الرابعة الذي يتم اقامته كل عام داخل مكان أثري مختلف، ولكن في هذا العام تم إقامته داخل مكان عريق وكبير علي هضبة الأهرام بجانب الأهرامات الثلاث.

 

وأشارت هنا إلى أن فكرة إقامة المعرض بجانب الأهرامات احتاجت الكثير من الوقت والمجهود للتنفيذ، وأنهم سعداء من ردود فعل الجمهور وزوار المعرض داخل منطقة الأهرامات، ويتمنوا المزيد من تلك ردود الأفعال الإيجابية.

 

وأكدت هنا أنهم كانوا حريصين بدرجة كبيرة عند وضع وتركيب الأعمال الفنية، أنها لا تعوق رؤية ومنظر الأهرامات، ولا تؤثر علي الآثار أو المظهر العام للمكان، كما أنه يعد شرف كبير لكل فنان سواء من داخل أو خارج مصر، أن يعرض أعمالة الفنية أمام الأهرامات، كما كان يوجد بعضًا من الرهبة في البداية لعرض تلك التحف الفنية أمام الأهرامات، ولكنه يوجد علاقة جميلة تجمع بين الأعمال الفنية الي جانب الأهرامات.

معرض آرت دي ايجيبت

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تنشيط السياحة اليونسكو الأهرامات المعرض منطقة الاهرامات وزارتي الآثار والسياحة Art D Égypte

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