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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي البحر الأحمر يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية ومدى تنفيذها

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر

ناقش اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدداً من القرارات والموضوعات الهامة ، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبحضور اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سمير ، وعدد من القيادات الأمنية و التنفيذية .

وجه محافظ البحر الأحمر بتنفيذ عدد من القرارات التى لها علاقة مباشرة بالمواطنين ، أهمها القيام بحملات مكثفة مستمرة على كافة المحال التجارية وضبط اى زيادة فى الأسعار واتخاذ إجراءات قانونية  فورية مشددة اتجاه المخالفين لمجابهة جشع التجار ، كما وجه بشن حملات ضد مراكز الدروس الخصوصية  واتخاذ اللازم مع أصحابها ، كما  اكد بانه سيتم عمل حصر للطلاب الغير قادرين لتوفير المصروفات المدرسية لهم ، كما كلف رؤساء المدن بمتابعة   أعمدة الإنارة  فى جميع المدن  والتأكد من عملها وإصلاح المعطل  .

استعرض السكرتير العام لمحافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ م ، وموقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى تاريخه ،  كما تم عرض لاهم المشروعات المنفذة و الجارى تنفيذها بالمحافظة ابرزها انشاء طريق برنيس حلايب علي عدة مراحل تبدأ بإنشاء طريق بطول 55 كم من برنيس إلي الشلاتين وطريق اخري بمرحلة اولي من الشلاتين الي ابو مارد بطول 65 كم والمرحلة الثانية بطول 65 كم وهناك مرحلة اخري بطول 40 كم طريق ابو رماد / حلايب ، وعن مشروعات جهاز التعمير والتي تشمل إنشاء قري البدو الجديدة ومنها إنشاء 60 وحدة توطين بعرب صالح وعدد 100 وحدة توطين بقرية وادي الكريم و 100 وحدة توطين بأبو رماد ، و مشروعات مديرية التربية والتعليم  بتوريد وتجهيزات المدارس ، ومشروعات الابنية التعليمية  تم الانتهاء من توسعة عدد من المدارس بمختلف المدن .

و أما عن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة منها توسعات صرف صحي الغردقة بطاقة 90 ألف م3  ، و مد خدمة الصرف الصحي للمدن والقرى المحرومة بالمدينة ومحطات شبكات الصرف الصحي ( رأس غارب _سفاجا _ القصير) ،  ومحطة الصرف الصحي بالشلاتين وتوريد وتركيب عداية بخط الكريمات ،  واستكمال إحلال وتجديد خطوط مياه رأس غارب والغردقة وكذلك بمحطة تحلية القصير  ، وهناك توسعات بمحطة تحلية القصير وتطوير رافع مياه محطة الدهار وإحلال وتجديد شبكات مياه الغردقة .

كما وافق محافظ البحر الأحمر على تخصيص قطع ارض للمنفعة العامة منها تخصيص قطعتى  ارض بمدينة رأس غارب الاولى  بمساحة ٦٣١٨ م٢ لإقامة مجمع معاهد أزهرية نموذجية ، والثانية بمساحة ٤٤٠ م٢ لبناء مسجد بمنطقة عمارات خور رحمى  ،  وتخصيص   ثلاث قطع مساحة كل قطعة ٦٠٠٠ م٢ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطات رفع عليها .
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وبمدينة سفاجا تم تخصيص قطعة أرض بمساحة  ١٠٠٠ م٢ لبناء مسجد بمنطقة حى الشروق ، وبمدينة القصير تخصيص قطعة ار ض بمساحة ٤٩٥٠ م٢ لإقامة وحدة مرور  ، واخرى بمساحة ١٦٧٧ م٢ لإقامة مسجد وملحقاته ، كما تم تخصيص قطعتى ارض بمساحتى ١٢٠٠م٢ لكل منهما لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى ومحطة رفع ، كما خصص قطعتى ارض بمدينة الشلاتين بمساحة ٣٠٠٠م٢ لإقامة معهد اعدادى وثانوى و معاهد أزهرية  ، تخصيص ١٥٢٧٥ م٢ لإنشاء مجلس مدينة بحلايب و بمساحة ٦٠٠٠م٢ لإنشاء مجمع خدمات حلايب ، وذلك بعد رفع الأمر  للوزارات المختصة ثم رفعه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

كما قدم  المحافظ التهنئة  لجميع الحاصلين على جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الأولى والثانية  وقام سيادته  بتوزيع شهادات تقدير   مثمنا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين والمجتمع ودورهم في الارتقاء وتطوير جودة الخدمات المقدمة من خلالهم لكافة المواطنين بمختلف مدن المحافظة.
 

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