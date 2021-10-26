كيف يحقق فيسبوك أرباحا بالمليارات رغم الأزمات؟.. خبير أمن المعلومات يوضح

قال المهندس تامر محمد خبير أمن المعلومات ، إن الفيس بوك وصل إلى مرحلة احتكارية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى ، مؤكدا ان الفيس بوك مهما يمر بالعديد من الأزمات لن تتأثر أرباحها .

وأضاف تامر محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، ان الفيس بوك يضم له الواتس اب والانستجرام والماسنجر ، لافتا الى ان نصف سكان العالم لهم حسابات على هذه التطبيقات .

وأوضح تامر محمد ، ان الفيس بوك يحتكر اعلانات السوشيال ميديا وهذا مصدر ربح اساسي له ، مؤكدا أن توقف الفيس بوك سابقا لمدة 6 ساعات احدث هزة لدى أصحاب الأعمال .