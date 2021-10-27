"نسرين البغدادي" ترصد نجاحات المرأة في الـ 7 سنوات الأخيرة ومظاهر دعم الدولة..فيديو

قالت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية الآن تلقى دعم سياسي غير مسبوق وهذا من أجل تمكين المرأة حتى تملك عناصر القوة في جميع المجالات.

وأضافت نسرين البغدادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن البرامج الإعلامية الآن تعمل على تغيير النظرة المجتمعية للمرأة وبالتالي حدث تمثيل لها علي كافة المستويات سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او في سوق العمل من أجل تغيير النظرة للمرأة .

وأوضحت نسرين البغدادي ، أن المرأة المصرية ارتفعت نسبة تمثيلها في مختلف مؤسسات الدولة ، ونعمل الان علي القضاء علي جميع أشكال التمييز للمرأة ، لافتة إلى أن هذا الملف لم يشهد تقدم منذ 10 سنوات .