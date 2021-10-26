أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر المواطنين من سقوط أمطار في هذا الموعد.. وسبب ارتفاع أسعار السلع عالميا

مدحت شلبي بخير

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها :

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيقة على المناطق الساحلية الشمالية غدا .

أكدت الفنانة شيرين رضا، أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قائلة: عندي صديقات كتيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات اشعر معهن بالأمان.

قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة هو قرار تاريخى .

أكد مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ، إن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بتطعيم أغلب الجامعة من طلاب وأساتذة جامعات وهيئة تدريس، مؤكدًا فتح 5 أماكن للتطعيم داخل الجامعة.

قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي ، إن التضخم بصفة عامة يعني زيادة الأسعار ويعني زيادة وتيرة الأسعار ، مؤكدا أن ظاهرة ارتفاع أسعار البترول عالمية وليست خاصة بمصر .

أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، عدم انتقادهم قانون المسئولية الطبية المقدم من قبل الدكتور أيمن ابو العلا ولكن الهدف من المناقشات الدائرة حول القانون الآن هو معالجة بعض المشاكل على أرض الواقع بدلا من تكرار أخطاء في قوانين طبية سابقة تم تعديلها مرارا.

قالت الإعلامية منى عبد الغنى، إن حوالى 28 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات و11 سنة بالولايات المتحدة أصبحوا قادرين على تلقى لقاح كورونا الخاص بشركة "فايزر".

قالت الفنانة شيرين رضا، إنه لدي مجموعة من الأعمال الفترة القادمة بخلاف فيلم “قمر 14”، مؤكدة أن أبرز تلك الأفلام هي “تحت تهديد السلاح و عز الظهر والملحد وبنات رزق والقاهرة مكة”.

قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض و أستاذ القانون الجنائي، إن حالة الطوارئ فى ذاتها دستورية، وأن رئيس الجمهورية له الحق فى فرض حالة الطوارئ و برأي مجلس الوزراء، وتعرض على مجلس النواب ويقرها فى 7 أيام.

قالت الدكتورة نعيمة الجاسر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن جميع العاملين فى المنظمة سعداء بأن هناك تعاون بين جميع المؤسسات إذا أخذنا بالتجربة المصرية الخاصة باستراتيجية الصحة مع استراتيجية التربية والتعليم مع استراتيجية المياه التي تطبقها مصر واستمعنا اليوم لها".

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الفترة الزمنية التى لم يطبق فيها قانون الطوارئ أقل من الفترة التى طبق فيها، مضيفا أن مصر أصبح قرارها بيديها متى تفرض حالة الطوارئ، ومتى لم تفرضه.

قال الناقد الرياضي؛ علاء عزت، إن هناك هاكر نجح في الاستيلاء على 25 حساب على مواقع على التواصل فيسبوك، والذي نشر عدد من المعلومات الخاطئة منها مع جمال الغندور وعمر الدرديري.

فاجأ «جابر القرموطي» خلال لقائه في برنامج «بنت البلد» المشاهدين بتقديم أغاني والعزف على العود، حيث قدم أغنية ساخرة بعنوان «البيضة أتجننت وغلبت القوطة»، وجاءت فكرة الأغنية بسبب ارتفاع أسعار البيض وهذه بمثابة رسالة بسيطة للجمهور.