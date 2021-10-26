شيرين رضا تكشف عن سبب انفصالها ..وتؤكد: رفضت المواجهة..فيديو

أكدت الفنانة شيرين رضا، أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قائلة: عندي صديقات كتيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات اشعر معهن بالأمان.

وأضافت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنها لم تهتم بمعرفة أسباب الخيانة، مؤكدة لا يهم أن أعرف السبب لأنه لا استفادة من ذلك.

وتابعت شيرين رضا، أنها بعد أن تعرضت للخيانة من صديقتها، رفضت أن أواجهها، وأنا أعلم منها السبب الذي أداها لخيانتي مع زوجي.

وأشارت شيرين رضا إلى أنه "يوم ماحصلت الخيانة قررت أقطع علاقتي بصديقتي تماما، وفور الواقعة انتهت علاقتها بزوجها قائلة : " كان الموقف ده نهاية علاقتي بزوجي "

وحشني أوي



وأكدت الفنانة شيرين رضا أن والدي الراحل محمود رضا " وحشني أوي بشكل ماحدش يتخيله وأنا بنت ابويا وامي لاني بنتهم الوحيدة ".