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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يستغيث بمحافظ الغربية لتقنين وضع الكشك الخاص به

صدى البلد

استغاث المواطن  السيد محمد محمود مصطفى ، المقيم في  كفر الصارم مركز زفتى محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من قرار هدم كشك البقالة الخاص به فى محطة ميت الحارون مدخل قرية ميت الرخا  .

 

ويقول فى رسالته : انا ليا كشك بقاله على محطة ميت الحارون مدخل قرية ميت الرخا التابعه لمركز قروي تفهنا العزب منذ عام  ٢٠١٢ تقريبا وكان معايا جواب من المحافظ وموافقة مجلس مدينه ومجلس محلي بتزكيه أعضاء مجلس شعب ولكن بدون وجود رخصه نهائيه بالموافقه من الطرق والري .

وأضاف : جائني امس خطاب من الوحده المحليه بإزالة الكشك في مدة سبعه ايام ولو لم يتم الازاله سوف تنزل حملة ازالات مكبره و انا رجل مريض وغير قادر على الحركه وهذا الكشك هو مصدر رزقي الوحيد وكان المحافظ هنا بقريتنا امس وحاولت مكالمته ولكن الناس اللي معاه طلبوا مني كتابة طلب وتقديمه فى ديوان المحافظة .

مناشد المسؤلين بتقنين وضع الكشك وترخيصه لانه المصدر الوحيد لأكل عيش وتربيه واولادي وانا حاصل على مؤهل متوسط ولم أحصل على فرصة عمل وليس لي اي مصدر دخل وغير قادر عالعمل

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
٠١٠٠٤٧٨٧٧٧٠
٠٤٠٤٦٩٨٣١٩

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظ الغربية محافظة الغربية فرصة عمل الوحده المحلية ذوى الهمم الدكتور طارق رحمي مركز زفتى كشك كشك بقالة حملة إزالات

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