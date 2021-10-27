مواطن من ذوي الهمم يستغيث بمحافظ الغربية لتقنين وضع الكشك الخاص به

استغاث المواطن السيد محمد محمود مصطفى ، المقيم في كفر الصارم مركز زفتى محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من قرار هدم كشك البقالة الخاص به فى محطة ميت الحارون مدخل قرية ميت الرخا .

ويقول فى رسالته : انا ليا كشك بقاله على محطة ميت الحارون مدخل قرية ميت الرخا التابعه لمركز قروي تفهنا العزب منذ عام ٢٠١٢ تقريبا وكان معايا جواب من المحافظ وموافقة مجلس مدينه ومجلس محلي بتزكيه أعضاء مجلس شعب ولكن بدون وجود رخصه نهائيه بالموافقه من الطرق والري .

وأضاف : جائني امس خطاب من الوحده المحليه بإزالة الكشك في مدة سبعه ايام ولو لم يتم الازاله سوف تنزل حملة ازالات مكبره و انا رجل مريض وغير قادر على الحركه وهذا الكشك هو مصدر رزقي الوحيد وكان المحافظ هنا بقريتنا امس وحاولت مكالمته ولكن الناس اللي معاه طلبوا مني كتابة طلب وتقديمه فى ديوان المحافظة .

مناشد المسؤلين بتقنين وضع الكشك وترخيصه لانه المصدر الوحيد لأكل عيش وتربيه واولادي وانا حاصل على مؤهل متوسط ولم أحصل على فرصة عمل وليس لي اي مصدر دخل وغير قادر عالعمل

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

٠١٠٠٤٧٨٧٧٧٠

٠٤٠٤٦٩٨٣١٩

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