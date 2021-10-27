شيرين رضا : مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. وهذا عصر أعمالي الفنية وممكن أعمل 5 أفلام بوقت واحد.. «واللي هيتنمر على بنتي هزرعه في الأرض وأكله»

شيرين رضا:

مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

عصر أعمالي الفنية . وممكن أعمل 5 أفلام بوقت واحد

اللي هيتنمر على نور عمرو دياب هزرعه في الأرض وأكله

شعرت بحجم الأزمة الكبير في لبنان

لم أنصح ابنتي نور قبل خطبتها.. ولا أنزعج من ظهورها على السوشيال ميديا

تكشف عن سبب انفصالها.. وتؤكد: رفضت المواجهة

كشفت الفنانة شيرين رضا عن العديد من الملفات الهامة أبرزها الأعمال القادمة، ووجود 5 أفلام تعمل عليها خلال الفترة الحالية.

كما كشفت أيضا تفاصيل الخيانة من صديقتها وانفصالها بسبب تلك الخيانة، إضافة إلى للتنمر على ابنتها نور عمرو دياب وردها على هذا التنمر.

وإليكم أبرز التصريحات:

قالت شيرين رضا، إن فنترة الثمانينيات، شهدت ظاهرة “أفلام المقاولات”، مؤكدة أنها كانت سببا رئيسيا في النفور من القبلات السينمائية والمشاهد الرومانسية ولذلك اختفت لفترة طويلة من الساحة.

وأضافت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن هناك بعض الفنانين الذين يرفضون اللمس في المشاهد أثناء التمثيل، متسائلة: "ليه يشتغلوا في الفن أصلاً؟ ممكن يروحوا الراديو هيبقى فيه أعمال مافيش فيها لمس".

وتابعت شيرين رضا: "أرفض مصطلح السينما النظيفة، والمصطلح ده بيشتمنا كلنا وليس وصف".



وأشارت شيرين رضا إلى أن السينما دي بتلخص حياتنا وبترصدها بكافة تفاصيلها، مؤكدة أن السينما يتم تقديمها للإنسان ولابد من جزء من الواقعية حتى يتم التصديق من الجمهور

قالت الفنانة شيرين رضا، إنه لدي مجموعة من الأعمال الفترة القادمة بخلاف فيلم “قمر 14”، مؤكدة أن أبرز تلك الأفلام هي “تحت تهديد السلاح وعز الظهر والملحد وبنات رزق والقاهرة مكة”.

وأضافت شيرين رضا، “يعرض عليا أعمال جيدة”، مشيرة إلى أنني أشعر أنني محظوظة بعرض تلك الادوار وبقيت ممكن أعمل خمس أفلام في نفس الوقت".

وأكدت أن دورها في فيلم "القاهرة مكة " سيكون صغيراً ضمن أحداث كثيرة تمر بها الفنانة منى زكي قائلة: "مش بيفرق معايا حجم الدور ومساحته

عصر أعمالها السينمائية

وأشارت شيرين رضا إلى أن الفترة الحالية بالنسبة لها هو " عصر أعمالها السينمائية " قائلة : " دي عصر السينما بالنسبة لي والسينما راجعة بقوة وياريت الناس تروح تتفرج على الافلام في دور العرض.

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها تواجدت في لبنان بمدة شهر ونصف، لإتمام تصوير مشاهد مسلسل “60 دقيقة”، مؤكدة أنني رأيت أوضاع صعبة تعيشها لبنان.

وأضافت شيرين رضا، أنني لا اعتبر نفسي فنانة خلال تواجدي في بيروت إنما اعتبر نفسي إنسانة، مشيرة إلى أنني شعرت بحجم الأزمة الكبير الموجود في لبنان.

وتابعت شيرين رضا، أنني عشت أزمات الكهرباء والمازوت والوقود وإنقطاع المياه في لبنان، معلقة “قلبي معاهم”.

وأشارت شيرين رضا إلى أن أصعب المواقف والأزمات التي عايشتها مع الشعب اللبناني في محنته كانت أزمة الوقود قائلة: "كنت بشوفهم بيعدوا ثلاث ساعات في الطابور مستنيين علشان يحطوا بنزين وفي الآخر مايقدروش غير يحطوا غير 20 لترًا ومضطرين يجوا تاني يوم".

وجّهت الفنانة شيرين رضا، رسالة قوية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب، مشيرة إلى أن هؤلاء المتنمرين يجلسون خلف الشاشات كالجبناء، ولا أحد يراهم لكنهم يقومون بأذى الناس.

وقالت شيرين رضا: "لما حد يجي يتنمر على بنتي هشطفه وأزرعه في الأرض المفروض بنتي لما تتعرض لتنمر وأنا أم أعمل إيه أنا ممكن أكلهم".

وأضافت شيرين رضا، أن من يتنمر على ابنتي، أقول لهم “وروني شكلكم ايه”.

وأشارت شيرين رضا إلى أنني قررت السكوت بعد التنمر لأنني على يقين أن هذا التنمر سيتوقف.

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها لم توجه نصحاً لابنتها نور قبل خطبتها من واقع تجربتها كأم في الزواج، مؤكدة: لم أنصحها لأنها رأت التجارب الخاصة بي.

وأضافت شيرين: لا أنزعج من ظهور نور عمرو دياب بشكل مكثف على.. السوشيال ميديا، معلقة "نفسي تبقى سعيدة".

وتابعت: ابنتي نور، عاشت خارج مصر لفترة طويلة، مؤكدة انها استمرت لمدة 10 سنوات، لذلك كانت خطبتها من شخص اجنبي وغير مصري.

وأشارت شيرين رضا إلى أن نور شخصية بسيطة جداً في حياتها مابتحبش تلبس " ماركات " وده طبع أخدته مني أنا كمان مش بحب أتباهى بحاجة.

أكدت الفنانة شيرين رضا، أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قائلة: عندي صديقات كتيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات اشعر معهن بالأمان.

وأضافت شيرين رضا، أنها لم تهتم بمعرفة أسباب الخيانة، مؤكدة لا يهم أن أعرف السبب لأنه لا استفادة من ذلك.

وتابعت شيرين رضا، أنها بعد أن تعرضت للخيانة من صديقتها، رفضت أن أواجهها، وأنا أعلم منها السبب الذي أداها لخيانتي مع زوجي.

وأشارت شيرين رضا إلى أنه "يوم ما حصلت الخيانة قررت أقطع علاقتي بصديقتي تمامًا، وفور الواقعة انتهت علاقتها بزوجها قائلة: "كان الموقف ده نهاية علاقتي بزوجي".

وأكدت الفنانة شيرين رضا أن والدي الراحل محمود رضا "وحشني أوي بشكل ماحدش يتخيله وأنا بنت أبويا وأمي لاني بنتهم الوحيدة".