السياحة: نشهد تحسناً في القطاع.. وهذه استعدادات الموسم السياحي الشتوي |فيديو

قالت سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن مصر بدأت فى استقبال السياحة الوافدة بشكل أفضل، مضيفة: "شهدنا تحسناً ملموساً في معدلات السياحة الوافدة".



وأضافت سها بهجت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي": "الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة من أجل تعافي قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا".

وتابعت سها بهجت: "مصر اتخذت إجراءات لدعم القطاع السياحي ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت السياحية".

وأكملت سها بهجت: "يتم اتباع كافة إجراءات ضبط المنظومة الصحية في المجال السياحي خاصة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي"، مضيفة: "انتهينا من تطعيم العاملين في القطاع السياحي في المحافظات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وهناك إجراءات محكمة لدخول السائحين إلى مصر سواء الحصول على اللقاح أو مسحة سلبية".

ولفتت سها بهجت: "يتم العلم على الدمج بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية وسوف يتم تشغيل خطوط من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر وأسوان".. مضيفا: "تدريب مستمر للعاملين في القطاع السياحي وهناك تفتيش على المنشآت الفندقية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

