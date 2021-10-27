ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ 2008

سجلت أسعار القمح في بورصة يورونكست، مكاسب جديدة الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2008.

وساعدت مخاوف مبكرة حيال محصول العام المقبل في أمريكا الشمالية، في تركيز الاهتمام على نقص محتمل في الإمدادات العالمية، وفقا لوكالة "رويترز".

ولقيت الأسعار دعماً أيضاً من تراجع اليورو، ووتيرة نشطة للصادرات الأوروبية، بينما يراقب المتعاملون ليروا ما إذا كان المستوردان الرئيسيان، مصر والجزائر، سيعودان قريباً إلى إصدار مناقصات شراء.

وارتفعت عقود القمح تسليم ديسمبر بـ2.75 يورو، أو 1.0%، لتبلغ عند التسوية 284.75 يورو (331.39 دولار) للطن، بعد أن سجلت في أواخر التعاملات 285.00 يورو، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2008 .

في وقت سابق، كشف مجلس الوزراء المصري عن أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي ستة أشهر.

وقال المجلس في بيان إن الدولة تسعى لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح لتعزيز مخزونها الاستراتيجي بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية وعدم وصولها إلى الأسعار العالمية.