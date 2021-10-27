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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بمشاركة عدد من الكوادر الأفريقية.. تطبيقية حلوان تنظم دورة تدريبية عن ابتكار الصناعات الخشبية

عدد من الكوادر الافريقية
عدد من الكوادر الافريقية

بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وبحضور السفيرة علياء أبو النجا وممدوح ربيع من الوكالة المصرية للشركة، عقدت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية الدورة التدريبية ( فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث).

 

وينظم الدورة التدريبية، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، تحت إشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وتم عقد الدورة التدريبية بحضور ٢٦ متدرب من الكوادر الأفريقية من ١٧ دولة أفريقية، وهي جنوب السودان، مالي، أنجولا، ليبريا، جزر القمر، ساحل العاج، بوركينافاسو، مالاوي، تنزانيا، الكاميرون، موريتانيا، الجابون، وسيشل.

 

ويعد فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث من الفنون الحرفية التي تقوم بها الأيدي الماهرة لتحويل الخشب إلى فنون جميلة تطبيقية نابضة بالحياة، ويعتبر فن الحفر على الخشب من أقدم الفنون التطبيقية ، سواء كانت حفرًا على الخشب أو نقشًا عليه أو تلوينه.

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ويتيح هذا الفن مساحة كبيرة من الإبداع والابتكار، من خلال تطويع قطع الأخشاب وسنفرتها، وتحويلها إلى قطع من مفردات الأثاث ذات طابع أقرب إلى الطبيعة في شكلها وتفاصيلها، محتفظاً بشكل الخشب الخام، ومظهره الطبيعي من خلال دمج الطبيعة مع بيئة الحياة العصرية.


وتقوم بالتدريب في الدورة، الدكتور دينا فكري والدكتور داليا عزت الأستاذة المساعدين بقسم التصوير الداخلي والأساس كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

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جامعة حلوان الخارجية المصرية رئيس جامعة حلوان دورات تدريبية كلية الفنون التطبيقية وزارة الخارجية المصرية خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

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