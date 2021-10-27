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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة لـ صدى البلد : لن نعلن أسماء المحترفين قبل القائمة النهائية للمنتخب

كيروش ووائل جمعة
كيروش ووائل جمعة

أكد وائل جمعة مديرمنتخب مصرالأول لكرة القدم أن كارلوس كيروش المدير الفنى استقر على عدم الإعلان على قائمة اللاعبين المحترفين بشكل منفصل .

وقال وائل جمعة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : كيروش استقر بشكل نهائى على إعلان قائمة المحترفين مع اللاعبين المحليين وليس بشكل منفصل كما هو كان المعتاد خلال الفترة الماضية مؤكدا أن كيروش سيعلن القائمة كاملة قبل انطلاق المعسكر المقبل .

وفى الإطار ذاته ، قرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حضور معظم مباريات الدورى الذى انطلق أمس، وذلك من أجل اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى معسكر المنتخب المقرر انطلاقه خلال أول شهر نوفمبر المقبل ،استعدادا لخوض مواجهتى أنجولا والجابون فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

وحدد الفيفا 12 و15 موعدا لمواجتى مصر أمام أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم .

ويرفض كيروش فكرة اقتصار قائمة المنتخب على اللاعبين الذين تواجدوا خلال معسكر المنتخب الماضى لمواجهتى ليبيا فى ظل رغبته فى تجربة عدد جديد من اللاعبين ومنحهم فرصة التواجد مع الفراعنة .

واستقر كيروش على عمل روشتة من أجل متابعة كافة مباريات الدورى الممتاز ، يأتى على رأسها حضوره المباريات بجانب حضور جهازه المعاون عدد من المباريات الأخرى ، ووجه كيروش جهازه المعاون بتقديم تقرير شامل عن كل جولة من جولات الدورى الممتاز واللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلالها .

وائل جمعة كارلوس كيروش منتخب مصر

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