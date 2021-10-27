محافظ بورسعيد: تخصيص عدد من مساكن منطقتي النورس وأمل زرزارة لمتقدمي الإسكان الاجتماعي

أعلن اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذى ترأسه بحضور النواب طرح 600 وحدة سكنية جديدة بأولوية لمن يرغب من المتقدمين بمشروعات الإسكان التعاوني وليس لديهم الملاءة المالية.

وقال محافظ بورسعيد إن الوحدات منها أكثر من 300 وحدة سكنية ستكون بمساحة 90 متر وتشطيب "سوبر لوكس" بمنطقة النورس، وجار الاتفاق مع أحد البنوك المصرية بحيث يسدد المتقدم 4 أقساط خلال عام كل قسط يتراوح ما بين 20 ألف إلى 25 ألف جنيه، ثم يسدد المواطن إيجار شهري لمدة 30 سنة يتراوح ما بين 2500 جنيه حتى 3000 شهريًا.

وأوضح محافظ بورسعيد ان من بين الوحدات أكثر من 200 وحدة سكنية حجرتين وصالة في منطقة الأمل أمام مقر قوات الأمن، سيسدد المواطن 60 ألف جنيه في عام على 4 أقساط كل قسط 15 ألف جنيه، وإيجار شهري من 1000 إلى 1300 جنيه لمدة 30 سنة، على أن يجرى التقديم من خلال رابط إلكتروني سيعلن عنه لاحقًا.