توفير العملة الصعبة أبرزها.. «خطة النواب» تكشف أهمية إقامة مدينة عالمية للسيارات

بعد توجيهات الرئيس..

قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الحالية تستهدف توطين الصناعة المحلية داخل جمهورية مصر العربية، والاستغناء التدريجي عن الاستيراد .

وأكدت "الكسان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي ببذل الجهود لإقامة مدينة السيارات العالمية، بمثابة خطوة عالمية تسهم فى دعم توطين صناعة السيارات داخل مصر ، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه الخطوة المردود الإيجابي الأكبر لصالح الاقتصاد المصري، والتى بدورها ستسهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة .

وأوضحت عضو خطة النواب أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ، وبقيادة الرئيس السيسي ، ستعتمد اعتمادًا كليًا على الإنتاج الذاتي فى كافة صناعاتها ، وستكون لها استقلالية كبرى فى إنتاج السيارات داخل مصر، فى ظل الجمهورية الجديدة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلاً عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم, كما اطلع الرئيس كذلك علي الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية”.