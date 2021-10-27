عضو صناعة النواب: مدينة السيارات العالمية تدعم الاقتصاد الوطني

بعد توجيهات السيسي..

ثمَّنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الجهود لإقامة مدينة السيارات العالمية ، مؤكدة أن هذه المدينة ستسهم فى فتح آفاق جديدة للعمل أمام الأيدى العاملة من الشباب ، إلى جانب تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطنى .

وأشارت" متى “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" إلى أن الهدف من إنشاء مدينة السيارات العالمية ، تقليل التكدس والتزاحم ، علاوة على حل مشاكل التمركز المتعلقة بالعديد من الأنشطة التجارية والصناعية فى العاصمة ، معربة عن تمنيها أن تكون منطقة التنفيذ الجديدة منطقة صيانة عالمية .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلاً عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم, كما اطلع الرئيس كذلك علي الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية”.