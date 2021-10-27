يمن الحماقي: مصر لديها إمكانيات كبيرة لجذب استثمارات أجنبية بعد إلغاء حالة الطوارئ.. فيديو

استاذ اقتصاد توضح تأثير الغاء حالة الطوارء على الاستثمارات الاجنبية

قالت يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن مصر من الدول الرائدة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الأفريقية .

وأضافت الحماقى خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن مناخ الأمن والاستقرار كان أحد العوائق للترويج للمشروعات القومية لجذب الاستثمارات .

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن إلغاء حالة الطوارىء هو رسالة هامة تؤكد أن مصر تنعم بحالة من الأمن و الأستقرار، و يعد ذلك نقطة مؤثرة للمناخ الاستثماري فى مصر.

ما قانون الطوارئ ؟

قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.

وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها.

ما معنى فرض حالة الطوارئ أو الغائها ؟

في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

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