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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تحدد مواعيد الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد

أرشيفية
أرشيفية

حددت النيابة الإدارية مواعيد الكشف الطبي  لمعاوني النيابة_الإدارية الجدد دفعتي 2013، 2014، والمصادر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين هم.

أكدت النيابة انه تقرر اجراء الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة، وذلك أيام السبت والأحد والأثنين  الموافقين 31،30/10/2021 و 1/11/ 2021 وذلك وفقا للكشوف المرفقة في هذا اللين.

 http://ap.gov.eg/Post/1074/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%20%d9%87%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a9%20%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%20%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%aa%d9%8a%202013%20%d8%8c%202014?AspxAutoDetectCookieSupport=1
وحددت النيابة الإدارية شروط الحضور للكشف الطبي منها  مراعاة الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة و ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.
وإحضار بطاقة دفع الإلكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنية لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي، وضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما أكدت انه  لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار اليها، مشيرة إلى أنه لن يتم استلام العمل الا بعد اجراء الكشف الطبي المشار إليه.

النيابة الإدارية رئيس الجمهورية الطب الشرعى محكمة جنوب القاهرة

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