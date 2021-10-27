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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

والدها: نسألكم الدعاء

كانت تغني وترقص.. ريتال ابنة العائلة الملسوعة في المستشفي

ريتال ابنة العائله
ريتال ابنة العائله الملسوعه في المستشفي بعد تريند باااااي

كانت ترقص وتغني أنشودة من الفلكور قبل ساعات قليلة في سيارة والدها أشرف كالمعتاد حتي فاجىء متابعيهم بنشر صورة لطفلته ريتال المعروفة بلقب «فلولة» من المستشفي وأخيها «كنان» بجانب سريرها بعد أيام بسيطة من تحقيقتها تريند «باااااي باااااي» والذي يوثق ذهابها إلى المدرسة في أول يوم دراسي. 

وقال «أشرف» أب العائلة السعودية المشهورة على السوشيال ميديا بـ «العائله الملسوعه» في تعليقه على صورة ابنته من المستشفي: «نسألكم الدعاء بالشفاء» كما نشر عدد من الصور الأخرى لها من المستشفي في خاصية «استوري» على حسابهم عبر «فيسبوك». 

وقبل طلبه الدعاء لريتال المعروفة بفلولة كانت الطفلة ترقص وتغني في سيارة والدها كالمعتاد من يوماتهم في فيديو تم نشرته قبل صورها من المستشفي بساعات قليلة.  

وتفاعل عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الطفلة ريتال بالحزن، حيث قالت نورهان: «فلااولتى الله يعافيكى»، وأضافت سوزي: «سلامتك يافلاولة قلبي ربنا يحميكي»، وتابعت زهرة: «يارووحي سلامتك ربنا يشفيكي ويحفظك يارب»، وواصلت سهير: «فلولة لاء اللهم شفاء يارب اللهم شفاء يارب». 

ونوهت نودا: «حبيبتي الله يحرسك من العين ... إنتبه لأولادك وحصنهم عسا العين حق .. اللهم اشفيها وعافيها شفاءا لا يغادر سقما .. اللهم آمييين .. عيوني الف سلامه على جلبك ياروحي انتي»، فيما أشارعصام : «بسم الله عليها أسأل الله لها الشفاء العاجل». 

جدير بالذكر أن  العائلة السعودية الطريفة والملقبة بـ«عائلة ملسوعة» تمكنت من تحقيق  من  شهرة ونجاح كبيرين تخطى حدود المملكة العربية السعودية إلى الوطن العربي كله نظراً لطرافة المواقف التي يرصدها رب الأسرة أشرف الذي يعمل  اختصاصي تسويق  مع طفليه «كنان» الملقب بالفخم و «ريتان» الملقبة بفلولة. 

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