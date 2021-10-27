حملات تطهير موسعة بمقار الجهات الخدمية بالقصير

قامت الادارة البيطرية بالقصير في محافظة البحر الاحمر، اليوم الأربعاء، بحملات تطهير موسعة بعدد من مقار الجهات الخدمة، وذلك حفاظا على العاملين والمواطنين، و فى ضوء القيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الانتهاء من تعقيم المكاتب ومنافذ تأدية الخدمات بمبنى التأمينات والسجل المدنى والشهر العقارى .

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة، ومتابعة أعمال القطاعات الخدمية بصفة مستمرة، والتأكيد على عدم دخول الموظفين والجمهور إلى القطاعات الخدمية الا بعد الحصول على اللقاح المعتمد من وزارة الصحة .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتفعيل أدوار القطاعات المختلفة بالمحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء لهذا الشأن .

وفى سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، على مدار الأيام الماضية، بالاستمرار في أعمالها اليومية، حيث تمكنت الوحدة من خلال الشركة العاملة بالنظافة، كنس الأتربة أسفل الجزر الوسطى والجانبية بالشوارع الرئيسية بمنطقة المركز التجارى وشارع عمر بن الخطاب، والتخلص من المخلفات الشجرية خلف مركز شباب مبارك وشارع أنور السادات وميدان الكهرباء والعديد من الشوارع الداخلية والميادين، كما قام الفنيين بقسم الكهرباء، بصيانة الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالاعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها وردمها والسيطرة على فصل الكابلات الخارجة عن الأعمدة بمناطق التقوى وسوق الخضار والملاحة والبلوكات وشنيشن .

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اكد بأن الوحدة المحلية تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة وانارة الشوارع من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المدينة وصيانة خلايا أعمدة الإنارة بإشراف كامل من إدارات المتابعة الميدانية والبيئة وقسم النظافة والكهرباء، مما يسهم ذلك فى رفع مستوي النظافة وانارة الأعمدة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، مشددا على مدراء الأقسام المعنية بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة والانارة.

