عند تعويض الركعات الجهرية فى الصلاة هل تصلى سراً ام جهراً ؟..هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن الجهر فى الصلاة هو سنة فيجوز للانسان ان يصلى الصلوات الجهرية كالعشاء سراً ولاشئ عليه كما يمكنه ان يصلى صلاة العصر او الظهر جهراً وايضاً لاشئ عليه، مستشهدًا وعن النبى صل الله عليه وسلم انه قال "صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي" ولذلك نحن نصلى جهراً فى مواضع الصلاة التى صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم جهراً كما نصلى فى المواضع التى صلاها صل الله عليه وسلم سراً نصليها سراً .

وأشار الى أنه فى حالة صلاة الركعات الجهرية فى صلاة الجماعة فأنه اذ دُخل الى الصلاة وفاته ركعة مع الامام فأن بداية ركعاته معه هى الاولى بالنسبة له وان كانت الثانية للامام وهكذا فأن الثالثة للامام هى الثانية لى وبالتالى عند انتهاء الامام وتسليمه سيكون هناك ركعة يجب ان اكملها واصليها سراً .

الفرق بين الصلاة السرية والجهرية ومقدار علو الصوت فيهما

تحدث الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن الفرق بين الصلاة السرية والجهرية ومقدار الصوت الخارج فيها من المصلي، وذلك عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك.

وقال مستشار مفتي الجمهورية، إن الصلاة السرية يسمع المصلي فيها نفسه بصوته ولا يسمع من حوله ، أما الصلاة الجهرية فيمكن أن يسمع المصلي فيها غيره بصوته بشرط ألا يشوش على من حوله بصوته.

وأضاف، أن التلاوة لابد فيها من تحريك اللسان لإخراج الحروف من مخارجها لأن هناك حروف لابد فيها من فتح الفم، فلابد فيها من تحريك اللسان.

وأشار إلى أنه عندما يسمع المصلي نفسه بصوته في الصلاة السرية، فيساعده ذلك على الخشوع في الصلاة والتركيز فيها وتقليل السرحان في الصلاة.

هل تجهر المرأة في الصلاة الجهرية؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك سؤالاً تقول صاحبته: ما حكم ارتفاع الصوت في الصلاة الجهرية، علماً بأن صوتي لا يسمع بصوت عالٍ؟

هل تجهر المرأة في الصلاة الجهرية؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك بين الصلاتين السرية والجهرية، فالصلاة السرية يقصد منها تحريك اللسان بالحروف وأن يسمع الإنسان نفسه، بينما الجهرية ما يسمع فيه الآخرون.

ولفت "عاشور" في إجابته على السائلة: أن جعل المرأة جميع صلواتها صلاة سرية جائز لا شيء فيه وأفضل إن كانت بين الناس وهناك من يسمعها إلا في حالتي إمامتها لسيدات مثلها أو كانت منفردة تصلي في وجود زوجها وأولادها بالمنزل فلا شيء بأن يسمعوا صوتها وهي تصلي.

حكم جهر المرأة بالقراءة أثناء الصلاة

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء الأردنية نصه: ما حكم جهر المرأة بالقراءة أثناء الصلاة، وما حكم جهرها في قول "آمين" عقب قراءة الفاتحة؟.

قالت الدار، يستحب للإمام والمنفرد غير المأموم الجهرُ بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية كما نقل الخلف عن السلف سواء الرجال والنساء، مستطردة :"لكن المرأة إن كانت تصلي بحضور رجل أجنبي فيسنُّ لها الإسرار ويكره لها الجهر بالقراءة؛ فلو جهرت لا تبطل صلاتها لكنه مكروه، أما إن كانت تصلي بخلوة أو في حضور محارمها أو النساء، فيسنّ لها الجهر لكن دون جهر الرجال، قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت". [المجموع 3/ 390]، وجاء في [بشرى الكريم 1/ 223]: "وسن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية لغير مأموم؛ لكراهته في غير ما مرّ عليه، ولغير امرأة وخنثى بحضرة الرجال الأجانب لكراهته لهما حينئذٍ؛ لخوف الفتنة، ويندب لهما في الخلوة وبحضرة المحارم والنساء لكن دون جهر الرجل".

وأكملت:"أما مسألة جهر المرأة عقب الفاتحة بقول (آمين) فتأخذ حكم الجهر بالقراءة السابق، فإن كانت تصلي بحضور الأجانب أسرت وإن كانت وحدها أو بحضرة محارمها أو النساء جهرت بذلك، جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 2/ 29]: "والحاصل أن المصلي مأموماً كان أو غيره يجهر به [أي التأمين] إن طلب منه الجهر، ويسر به إن طلب منه الإسرار".