خطوات عملية تجديد الجلد بالليزر.. استشاري توضح

قالت الدكتورة مروة حسين استشاري جراحات الجلدية والليزر، إن تجديد الجلد بالليزر واحد من التقنيات المبتكرة حديثا، والتي تستخدم في علاج مشكلات عديدة خاصة بالبشرة مثل البقع الجلدية والتجاعيد وعيوب البشرة المختلفة.

وأضافت أن إجراء عمليات تجديد الجلد بالليزر، تتم عند وجود تجاعيد ناتجة بسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر، وكذلك في حالات وجود تجاعيد تحت العين، وكذلك الندوب ناتجة عن حب الشباب.

وأوضحت الدكتورة مروة حسين، أنه قبل إجراء عملية التجديد، يتم إجراء الفحوصات اللازمة للجلد لتحديد النوع الذي سيتم فيه إجراء عملية تجديد سطح الجلد بالليزر، منوهة بأن عملية تجديد البشرة تتم بواسطة ذبذبات أشعة الليزر عالية التردد، والتي يتم توجيهها نحو أنسجة الجلد التالفة، ما يعمل على إزالة الجلد التالف، وإنتاج سطح جلدي أكثر نعومة.

ولفتت إلى أنه بعد أجراء العملية، يتم تغطية الجلد فورا بعد تجديد الجلد بالليزر، مع منع تعريضه للشمس، حيث يكون الجلد متورما بعض الشيء.

ونوهت الدكتورة مروة حسين، بانه يجب الحفاظ على دهن الجلد بنوع معين من المراهم، وذلك للحفاظ على نعومته خلال العشرة أيام الأولى بعد إجراء العملية، لافتة إلى أن الشفاء التام خلال شهر.

وأشارت الدكتورة مروة حسين إلى أنه يجب اتباع نظام غذائي خفيف بعد عملية تجديد الجلد، مع منع التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، مع الابتعاد عن أي نشاط من شانه أن يحدث خلل في عملية تعافي الجلد، مشددة على الالتزام بتعليمات الطبيب في هذا الشأن.

وشددت الدكتورة مروة حسين على ضرورة إبلاغ الطبيب بشكل فوري في حال ظهور أي أعراض، سواء زيادة الاحمرار، أو الشعور بحكة.