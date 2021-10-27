الإمارات تستدعي السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

استدعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، السفير اللبناني لدى أبوظبي على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استنكرت دولة الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام في لبنان جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام في لبنان، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية السفي اللبناني لدى دولة الإمارات وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.