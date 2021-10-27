إبداع من رحم المعاناة.. فنانة تشكيلية تعالجت من الجلطة الدماغية بالفن.. تفاصيل

عرضت قناه العربية فيديو يكشف عن كيفية علاج الجلطة الدماغية بالفن من خلال رحلة من المرض حتي الشفاء مدتها 5 سنوات.

واضاف الفيديو أن الفنانة التشكيلية السعودية "غالية الزمزمي " التي أوصلتها معانتها مع الجلطة النزيفية إلي اكتشاف ابداع الذات وتحويل مجري قصتها إلي نجاح وانتصار.

وتابعت إنها بعد مرضها انتقلت إلي مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية لتلقي العلاج وهو العلاج بالفن وكانت مرحلة غريبة لأنها لم تمسك فرشة من قبل.

وأوضح الفيديو أن الزمزمي انتجت 43 عملا فنيا خلال سنتين لتصنع اسما بارزا في كافة مشاركاتها الفنية .