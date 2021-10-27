الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يسقط أمام ساسولو بهدفين على أرضه

سقط يوفنتوس أمام نظيره ساسولو، بهدفين لهدف في المباراة التى أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي .

ونجح فريق ساسولو، في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب دافيد فرانسي، في الدقيقة 44 من عمر المباراة٫ وتمكن أصحاب الأرض، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76، عن طريق اللاعب ويستون ماكيني.

ومع الدقيقة 90، استطاع الفريق الضيف تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب ماكسيم لوبيز.

وبهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس الترتيب الثامن بلائحة الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ساسولو في الترتيب التاسع برصيد 14 نقطة.

من جانب آخر فاز فريق أتالانتا، على مضيفه سامبدوريا، في مباراة الجولة الـ 10 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بنتيجة (3-1).



وبهذا الفوز رفع أتالانتا رصيده إلى 18 نقطة، وأصبح الرابع، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 9 نقاط، في المركز الخامس عشر.



كان صاحب الأرض هو السبّاق إلى التسجيل في الدقيقة الـ 10 من اللقاء، بهدف حمل توقيع نجم السامب فرانشيسكو كابوتو.



وعند الدقيقة الـ 17 سجل لاعب سامبدوريا كريستوفير اسكيلدسين هدفا في مرماه، ليتعادل أتالانتا، ثم تقدم في الدقيقة الـ 21 بهدف دوفان زاباتا، وختم جوسيب إيليشيش الثلاثية في اللحظات الأخيرة.