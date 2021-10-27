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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أبرز تصريحات شيرين رضا المثيرة للجدل

شيرين رضا
شيرين رضا

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاتها الجريئة، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي:

 

تصريحات شيرين رضا

قالت شيرين رضا، إن فنترة الثمانينيات، شهدت ظاهرة “أفلام المقاولات”، مؤكدة أنها كانت سببا رئيسيا في النفور من القبلات السينمائية والمشاهد الرومانسية ولذلك اختفت لفترة طويلة من الساحة.

وأضافت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن هناك بعض الفنانين الذين يرفضون اللمس  في المشاهد أثناء التمثيل، متسائلة: "ليه يشتغلوا في الفن أصلاً؟  ممكن يروحوا الراديو هيبقى فيه أعمال مافيش فيها لمس".

 

وتابعت شيرين رضا: "أرفض مصطلح السينما النظيفة، والمصطلح ده بيشتمنا كلنا وليس وصف".

 

كما تصدرت  شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل  بعد، تصريحاتها الجريئة مع الفنانة يسرا في برنامج “بصراحة مع”.

وكشفت شيرين رضا، عن فتى أحلامها قائلة: “براد بيت فتى احلامي .. مش هفكر مرتين”، وقالت لها يسرا:"أنا شوفته في الأوسكار"، فردت عليها شيرين مازحة: “انا هاجي معاكي المرة الجاية عشان اشوفه هبقى المساعدة بتاعتك .. اشيلك الشنطة”.

بينما قامت شيرين رضا، بسؤال يسرا عن أبرز خلافاتها مع زوجها خالد سليم، فقالت: “بنتخانق على حاجات كتير بساحنا قررنا ان الخناقات متطولش عشان اما بتطول بتبقى دمها تيقيل لازم نفضفض عشان منشلش من بعض".

 

وتابعت قائلة: “بنتخانق على حاجات تافهة وحاجات كبيرة .. نام على الكنبة وانا نمت على الكنبة برضو .. مرةاتخانقنا 3 شهور وكانت خناقة جامدة جدا وكنا سبنا بعض”.

كما نشرت الفنانة شيرين رضا صورا على حسابها بموقع تويتر، تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية حولأسعار جهاز العرائس وقيمة قائمة العفش التي أصبحت في تزايد مستمر. 

وعلقت شيرين رضا  على أسعار القايمة وصورة جهاز العروسة قائلة:" ايه الهبل ده!!! تبذير بدون أي معني غيرالفشخرة الكدابة!!". 

واستطردت شيرين رضا قائلة:"على فكرة أنا مهري كان ٢٥ قرش، لأن الزاوج قائم علي الود والمحبة، مش كام طقم صيني وكام فوطة وكام حلة!! ده اللبنانيات ذات نفسهم منزلين هاش تاج تزوجني بدون مهر!! كفاية!! حرام!!". 

شيرين رضا الفنانة شيرين رضا يسرا الفنانة يسرا الأوسكار

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