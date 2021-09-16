شيرين رضا تعترف لـ يسرا : صاحبتي خانتني مع جوزي | فيديو

تصدرت الفنانة شيرين رضا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد، تصريحاتها الجريئة مع الفنانة يسرا في برنامج “بصراحة مع”.

شيرين رضا، : صاحبتي خانتني مع جوزي

قالت شيرين رضا، :"صاحبتي خانتني مع جوزي .. كانت اقرب صديقة ليا .. لحد النهاردة مبكلمهاش .. مرة واحدة بطلت أتكلم .. اتوجعت جدا .. اتوجعت عشان مصدقتش لما الخيانة بتيجي من حد قريبة منه .. انا اتوجعت منها لأن الراجل متوقع يعمل كده لكن الوجع جالي من الست".

يذكر أن روجت يسرا للحلقة قائلة: “استنونا بكرة أنا والجميلة #شيرين_رضا في برنامج #بصراحة_مع الساعة ٩ مساءً على قناة mbc1”.

دور شيرين رضا فى مسلسل 60 دقيقة

وكانت الفنانة شيرين رضا، قد كشفت عن تفاصيل دورها فى مسلسل “60 دقيقة” والذى من المقرر عرضه فى سبتمبر الحالى على إحدى المنصات الالكترونية.

وقالت شيرين رضا، فى لقاء ببرنامج et بالعربى : أقدم شخصية محامية تعرضت للعديد من المصاعب خاصة فى طريقة كلام المحاميين وأسلوب كتابتهم للمرافعات فضلا عن أن الشخصية كلاسيكية للغاية.

وأضافت شيرين رضا : “واجهت العديد من الصعوبات أثناء تصوير هذا العمل منها صعوبات الشخصية التي أجسدها، وأيضا صعوبات ظروف التصوير في لبنان في ظل أزمة الكهرباء والبنزين، وحزنت على حال لبنان وأهلها ولكن أتمنى لهم العودة أفضل من السابق”.