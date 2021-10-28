أهالى قرية الأشراف القبلة فى قنا يناشدون بتوفير طبيب بالوحدة الصحية

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي قرية الأشراف القبلية التابعه لمحافظة قنا ، بسبب عدم وجود طبيب بشرى مقيم فى مستشفى طب الأسرة.



ويقول المواطن عبدالناصر أبو دعباس الشريف قاطني قرية الأشراف القبلية التابعه لمحافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني من عدم وجود أطباء أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ بالوحدة الصحية الخاصة بالقرية الرئيسية، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".



وأضاف أن عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية في قرية الأشراف القبلية يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى مستشفى قنا العام التى يتوفر بها أطباء والتى تبعد عنهم بمسافة 15 كيلو ، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.



وتابع: “للأسف الشديد المستشفى لا يوجد بها طبيب بشرى، ولا قدر الله أى مواطن عنده حالة وفاة ميعرفش يطلع تصريح بالدفن لازم يسافر حتى يتم استخراج تصريح بالدفن أو إحضار الطبيب البشرى الى وحده قرية الأشراف القبلية حتى يتم استخراج تصريح الدفن، وبعد ذلك يذهب أهل المتوفى للتوقيع على شهادة الوفاة”.



وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا.



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