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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى قرية الأشراف القبلة فى قنا يناشدون بتوفير طبيب بالوحدة الصحية

صدى البلد

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي قرية الأشراف القبلية التابعه لمحافظة قنا ، بسبب عدم وجود طبيب بشرى مقيم  فى مستشفى طب الأسرة.

ويقول المواطن عبدالناصر أبو دعباس الشريف قاطني قرية الأشراف القبلية التابعه لمحافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعاني من عدم وجود أطباء أو ممرضة أو مسعفين لحالات الطوارئ بالوحدة الصحية الخاصة بالقرية الرئيسية، ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف أن عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية في قرية الأشراف القبلية  يجعل المرضى يلجأون للسفر إلى مستشفى قنا العام التى يتوفر بها أطباء والتى تبعد عنهم بمسافة 15 كيلو ، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيع أهل القرية تحملها.

وتابع: “للأسف الشديد المستشفى لا يوجد بها طبيب بشرى، ولا قدر الله أى مواطن عنده حالة وفاة ميعرفش يطلع تصريح بالدفن لازم يسافر حتى يتم استخراج تصريح بالدفن أو إحضار الطبيب البشرى الى وحده قرية الأشراف القبلية  حتى يتم  استخراج تصريح الدفن، وبعد ذلك يذهب أهل المتوفى للتوقيع على شهادة الوفاة”.

وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، حيث إن المرض لا يعرف وقتا محددا.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01093069529

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

محافظة قنا توفير طبيب مستشفى قنا العام صحة المواطنين حالات الطوارئ الوحده الصحيه اهالي قرية الأشراف الطاقم الطبي مستشفى طب الأسرة

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