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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يرصد مفاجأة في تطبيق الفار بـ مباريات الدوري

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شكك رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق في تطبيق تقنية الفيديو بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولة الأولى.


وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن لعبة ضربة جزاء الزمالك وعدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو جعلته يشك في تطبيق تقنية الفيديو.


وأضاف:" في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري من المستحيل أن يحتسب الحكم محمد عادل ضربة جزاء ميكيسوني من أول مشاهدة لأن الجميع لاحظ وجود إلتحام بين مروان الصحراوي ولاعب الأهلي في الإعادة التليفزيونية".


وتابع:" المنطقي ألا يحتسب الحكم اللعبة وينبهه حكم الفيديو لها ويراجعها فيحتسبها وليس العكس وبالتالي لا يوجد تقنية فيديو بالدوري".

 

انتهت أحداث المباراة بين الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة ، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.


تفاصيل المباراة
شن الأهلي هجوماََ نارياََ منذ الدقيقة الأولى على مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلي، ووصل إلى مرماه أكثر من مرة ولكن دون ترجمة الكرات لأهداف.

حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٤ من عمر المباراة من منطقة خطرة على الإسماعيلي، وحاول أن يصنع منها الأهلي فرصة هدف أول ولكن لم تترجم.

ولم يستطع الإسماعيلي مجاراة الأمور، واكتفى بالدفاع دون تشكيل أو تنظيم أي هجمة خطيرة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 8 مر برسي تاو لاعب الأهلي من الجبهة اليسرى لفريقه ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن اعترضها مدافع الدراويش.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة وصل الإسماعيلي إلى مرمى الأهلي عن طريق شكري نجيب الذي سدد كرة قوية ولكن تألق لطفي وأبعدها عن مرماه.

احتسب محمد عادل حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 19.

تصدى علي معلول لاعب الأهلي للكرة وسددها قوية على يمين الحارش ليعلن حكم المباراة عن أول هدف للأهلي في الدقيقة 21 من عمر المباراة في الموسم الحالي وتصبح النتيجة تقدم الأهلي 1-0.

وبعد الهدف الأول بدقيقة واحدة انطلق برسي تاو لاعب الأهلي بكرة رائعة ووصل لمنطقة جزاء الإسماعيلي وسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0.

ولم يهدأ لاعبي الأهلي ونظموا هجمة سريعة عن طريق برسي تاو الذي تسبب في منح باهر المحمدي البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله القوي على تاو.

مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية مميزة من الجبهة اليمنى على الأرض ووضع برسي تاو الكرة في الشباك ولكن رفع حكم الراية وأطلق الحكم صافرته.

وتدخل ال var واحتسب الهدف الثالث للنادي الأهلي واحتسب لصالح برسي تاو في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

حاول الإسماعيلي مباغتة الأهلي في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني ولكن أحكم الأهلي دفاعاته بشكل جيد منع الدراويش من التسجيل.

وفي الدقيقة 56 من عمر المباراة سجل الأهلي هدف رابع، ولكن أطلق محمد عادل حكم المباراة صافرته واحتسب الكرة تسلل على مجدي أفشة.

سجل برسي تاو الهدف عن طريق تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من مجدي أفشة، الذي منح تاو انفراد أشكنه الشباك ولكن كان للvar رأي آخر.

أجرى موسيماني ثلاث تبديلات دفعة واحدة خرج برسي تاو و ميكسويني وأفشة، وحل حسين الشحات، أحمد عبد القادر، وحسام حسن بدلاََ منهم في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 73 تدخل أليو ديانج بقوة مع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي ويتسبب في تعرضه لإصابة دامية، ويحتسب خطأ ضده ويشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ليستمر الأهلي في المباراة بعشرة لاعبين فقط.

راوغ احمد عبد القادر دفاعات الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء، على طريقة محمد صلاح وسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 86 من عمر المباراة

وبهذا الفوز يحصد الأهلي في رصيده أول ثلاث نقاط في الموسم الحالي، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:


حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.
خط الهجوم: بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : عبد الله جمعة - باهر المحمدي - عمار الصحراوي - أحمد عيد

الوسط : عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد عادل - محمد الشامي

الهجوم : شكري نجيب - جاستون شونجا

الأهلى الدوري الممتاز الأهلي والزمالك رضا عبد العال حكم الفيديو

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