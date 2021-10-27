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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي لـ شريف عامر: ربنا يوفقك ويعينك على الرسالة المهمة ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلامي شريف عامر، ربنا يوفقك ويعينك علي الرسالة المهمة ويؤجرك عليها أجرآ طيبا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر" المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، مهم أن الأسر تكون منتبهة لابنائها وبناتها ويرون النقاط التي يمكن أن يتفوق أبناؤهم فيها وجميعها نعم من الله ومنها أنشطة رياضية ويجب أن نهتم بتلك المواهب لنري النبت الجميل

وأوضح  الرئيس السيسي ، يجب أن نفهم ولا نحفظ  لأن الحفظ بدون فهم لا يكفي ، أنا زي جدك يـ احمد وأدعوك أن تقرأ لنا في أول افتتاح.

 

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