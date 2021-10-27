السيسي: الإعلام المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يسجل تقديره للنماذج الإيجابية والمتنوعة في مصر، مؤكدا "أنني أدعو الطفل المعجزة أحمد أن يكون موجودا في أول افتتاح.. أنا زي جدك وأدعوك أن تقرأ لنا في أول افتتاح قادم (ستكون شيخنا)”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الإعلام المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “مازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا”.

يسجل تقديره للنماذج المصرية

وأكد الرئيس السيسي إنه يسجل تقديره للنماذج المصرية الإيجابية المشرفه لمصر، متابعا : «أقول للطفل أحمد حفظ القرآن الكريم جميل ولكن فهمه مهم».