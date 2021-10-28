رسالة تهديد تتسبب في عودة طائرة "مصر للطيران" بعد إقلاعها .. شاهد تعليق رئيس الشركة القابضة

كشف الكابتن طيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تعاملهم مع التهديد الذي جاء على الطائرة المتجهة إلى موسكو، موضحا أن أى بلاغ يؤشر بتهديد على طائرة يتم التعامل معه بكل جدية إلى أن يثبت إيجابياته أو سلبياته.

وقال "عمرو أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، إن تفاصيل نوع الطائرة كان "إيرباص 220"، كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار العاصمة موسكو في روسيا، متابعاً: "هى كانت رحلة رقم 729، أقلعت قبل الساعة 11 بدقائق".

وأوضح "عمرو أبو العينين" : "أحد الركاب في الكرسي الذي أمامه وجد في الجيب الأمامي رسالة تهديد بوجود قنبلة على الطائرة، وتم إبلاغ الطاقم و إبلاغ قائد الطائرة الذي قرر على الفور العودة، و هبط بالطائرة الساعة 12:30 ظهراً، و تم التعامل مع الموقف بمنتهى الدقة والحز.م

وتابع "أبو العينين:" فور هبوط الطائرة في مطار القاهرة بتروح مكان معزول نهائي و بعيد و بيتم نزول الركاب على وجه السرعة و بتتولى الظباط الأمنية و الكلاب البوليسية لتأكيد سلبية البلاغ، والحمدلله ثبت سلبيته و ماكنش في اى حاجة، و تم اعداد الرحلة مرة أخرى و أقلعت الطائرة إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد .