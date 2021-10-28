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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حمص: تعويض رباعية الأهلي أمام سيراميكا.. ولن نكرر سيناريو الموسم الماضي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أكد محمد حمص المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أن فريقه يسعى لتعويض الهزيمة العريضة أمام النادي الأهلي (4-0) في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري خلال الجولة القادمة.

وقال حمص فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1" بعد المباراة قال حمص :"قدر الله وماشاء فعل، مباراة الأهلي في النهاية تساوي 3 نقاط فقط، ونسعى للتعويض أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة".

وأضاف حمص :"ما زلنا في بداية الموسم، وهذه المباراة الأولى، نسعى للخروج من أجواء الهزيمة في اللقاء المقبل، لدينا إمكانيات وقدرات أفضل من ذلك".

وأنهى مدرب الإسماعيلي :"وجود طلعت يوسف كان سيصنع الفارق معنا بدون شك، وإن شاء الله لن نكرر سيناريو الموسم الماضي، نشعر جميعا بالمسؤولية، ونتحمل نتيجة مباراة الأولى بالتساوي".

نتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الجنوب إفريقي بيرسي تاو تألق وسجل هدفين في أول ظهور له، وسجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء، واختتم أحمد عبد القادر الأهداف.

الأهلي حصد أول 3 نقاط في الموسم الجديد، ودشن حملته لاستعادة درع الدوري الذي فقده الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، والثانية منذ عام 2004.

محمد حمص نادي الإسماعيلي النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا طلعت يوسف

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