اتحاد الكرة يتجاهلنا .. الزمالك: نتمنى حل أزمة شيكابالا سريعا.. لا نريد التصعيد.. فيديو

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن المراسلات مع اتحاد الكرة بشأن عقوبة اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يتمنى التصعيد وحل الأزمة سريعًا.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الأولى" عبر برنامج "رقم 10": "نادي الزمالك ما زال في مراسلات مع اتحاد الكرة لمعرفة كيفية حل أزمة محمود شيكابالا".

وأضاف: "نتمنى ألا يكون هناك تصعيد من أي جهة، وأن يتم حل الأمر بالطرق الطبيعية والمنطقية، ولكن لا نرى حتى الآن أي رد فعل من اتحاد الكرة".

وأردف: "القرار الصادر ضد شيكابالا غير منطقي ولا يمت للوائح بصلة، خاطبنا الهيئة القضائية المسؤولة وهي مركز التسوية والتحكيم وحكمت بإيقاف العقوبة، ولكن هناك تجاهل في التنفيذ، ما سببه؟".

وتابع: "رئيس اتحاد الكرة قال في تصريحات تلفزيونية أن شيكابالا لم يسبه، ماذا فعل إذن ليستحق هذه العقوبة الشديدة جدًا التي من ممكن أن تنهي مسيرته الكروية؟".

وأتم: "نتمنى استمرار النظام في بطولة الدوري بهذا الشكل، ونشكر رابطة الأندية على عملها".