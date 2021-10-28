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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير قوي من إيران لـ الوكالة الذرية بشأن نشر المعلومات السرية

مطار كابول
مطار كابول

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها ستعيد النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا استمر تسريب المعلومات.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح منهجا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مؤكدا ان إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

و قال كمالوندي ان وكالة الطاقة الذرية تنشر بين الحين والاخر معلومات تفصيلية و بالجزئيات عن المعلومات النووية الايرانية مشيرا إلى أن هذه المنهج لا ينطبق على باقي الدول الاعضاء و يمارس فقط على ايران .

كما انتقد  المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تسريب الرسائل السرية بين ايران و مدير عام الوكالة الدولية مؤكدا ان التسريبات وصلت الى الاعلام.

وأكد كمالوندي أن طهران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة الدولية فيما لم تتوقف تسريب المعلومات.

وفي سياق أخر، أعلنت إيران، أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي.

وحسب  وكالة"رويترز"، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني على تويتر، بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، ستستأنف المحادثات مع القوى الست الكبرى بحلول نهاية نوفمبر.

وأضاف أنه أجرى حوارا جاداً وبناءً مع إنريكي مورا نائب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول العناصر الأساسية لمفاوضات ناجحة.

وتابع:"نتفق على بدء المفاوضات قبل نهاية نوفمبر. سيتم الإعلان عن التاريخ الدقيق خلال الأسبوع المقبل".

ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن تسريب الرسائل السرية الإيرانية

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