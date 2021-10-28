ضبط 3600 عبوة زجاجية من الخل المغشوش والمقلد في حملة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3600 عبوة زجاجية من الخل المغشوش والمقلد مخالفا القانون 281 لسنة 94.





كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا بتمكن

حملة من ضبط مصنع خل بدون ترخيص مخالفا القانون 154 لسنة 2019 وتم التحفظ على عدد 3600 عبوة زجاجية من الخل المقلد والمغشوش وتم التحفظ عليها وحرر محضر وإخطار النيابة لتجرى شئونها.



وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية و الرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.