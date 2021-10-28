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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يصل إلى الكونجرس لهذا السبب

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إلى مقر الكونجرس لإجراء محادثات مع المشرعين حول خطته للإنفاق الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصرفات الصين تجاه تايوان، بأنه ”تعسفية“، وتمثل ”تهديدا للسلام والاستقرار“.

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بايدن: تصرفات الصين تجاه تايوان تهدد السلام

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بايدن يشن هجومًا حادا على الصين.. ويتعهد بالدفاع عن تايوان عسكريًا

جاء ذلك في كلمته بقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي عقدت عبر الإنترنت وحضرها رئيس الوزراء الصيني ”لي كه تشيانج“.

وجدد بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة ”الذي لا يتزعزع“ إزاء تايوان، وقال: ”نشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات التعسفية والاستباقية التي تتخذها الصين عبر مضيق تايوان“، وهو ممر مائي يربط بين تايوان والبر الرئيسي.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة، الملزمة بموجب قانون عام 1979 بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين.

وأثارت تعليقاته ضجة، حيث بدت أنها تنطوي على تغيير في السياسة الأمريكية القائمة على ”الغموض الاستراتيجي“ فيما يتعلق بطريقة رد واشنطن في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لم يشر إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، ورفض بعض المحللين تصريحاته ووصفوها بأنها زلة لسان.

الكونجرس الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة رئيس الوزراء الصيني دول جنوب شرق آسيا

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