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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر الثالث عشر لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة

صدى البلد

 قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم بعقد المؤتمر السنوى الثالث عشر للمعهد القومى لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنه التابع للهيئة ، لمناقشة كل ما هو حديث فى مختلف تخصصات الجهاز الهضمى والكبد،  وذلك يومي ٢٨ و ٢٩ اكتوبر ٢٠٢١.

وصرح أ. د. محمد فوزى السودة  .. رئيس الهيئة بأن شعار الهيئة الدائم " بحث علمى ، تدريب ، رعاية طبية" هو دستور عملنا داخل الهيئة ووحداتها ، وأننا لا نألوا جهدا تجاه كل سبل التطوير سواءا للمنشآت والتجهيزات الطبية أو للعنصر البشرى وهو الأهم داخل المنظومة ، وتنفرد الهيئة بعقد مؤتمرات طبية متميزة فى مختلف التخصصات الطبية ، نظرا لوجود كوكبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف وحداتها ، قادرين على نقل خبراتهم العلمية والعملية إلى الأجيال التى تعقبهم ، مما يتيح استمرارية التفوق والريادة والخدمة الطبية المميزة ، والمؤتمرات الطبية تعتبر من الروافد الهامة للتدريب والتعليم الطبي المستمر واكتساب الخبرات والمهارات ، ويعد المؤتمر السنوى لمعهد الكبد أحد أهم الأحداث العلمية داخل وخارج مصر لعرض ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم فى مختلف التخصصات المتعلقة بالجهاز الهضمى والكبد من أبحاث علمية وتطبيقات وتقنيات ووسائل تشخيص وعلاج ، وقد تم اعتماد مؤتمر هذا العام من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبى المستمر حيث سيكون حضور المؤتمر بنظام الساعات المعتمدة مما يدل على أهمية هذا الحدث على الأجندة العلمية الدولية.

وأفاد أ. د. باسم عيسى .. عميد المعهد القومى للكبد بأن المؤتمر يعتبر فرصة ذهبية لصغار الأطباء لمقابلة نخبة من الأساتذة والإستشاريين من مختلف الجنسيات ، كما تقدم لهم ورش العمل الملحقة بالمؤتمر ، والتى عقدت يوم ٢٧ أكتوبر، خبرات عملية يصعب الحصول عليها ، وذلك من خلال التدريب المباشر أو عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس ، والتى تم تطبيقها هذا العام بالتعاون مع وحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي لعقد ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمى عن طريق بث حي مع أساتذة الوحدة للتعرف على أحدث طرق وأساليب التشخيص والعلاج ، كما تم عقد ورش عمل للعلاج التداخلى والجراحة والأشعة ، وأيضا ورشة عمل وتدريب عملى فى أساسيات الموجات الصوتية ومناظير الجهاز الهضمى والمناظير الجراحية والفيبروسكان. 


وأضاف بأن هذا العام تم استضافة ٢١ خبيرا أجنبيا فى مختلف التخصصات الطبية من مختلف دول العالم للمشاركة فى جلسات المؤتمر العلمية ، كما سيتم عقد جلسة علمية بالتعاون مع معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية لمناقشة الحالات الطبية فى مختلف التخصصات.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية القومى لأبحاث الكبد الجهاز الهضمي بحث علمى طبية

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المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر الثالث عشر لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة

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