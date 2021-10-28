شاهد.. مسئول كويتي كبير يصفع رجل أمن علي وجه والنيابة تحيله للمحاكمة

أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بإحالة مدير عام الموانئ، يوسف العبدالله الصباح إلى المحكمة بتهمة التعدي بالضرب على حارس أمن أثناء تأديته عمله في إحدى المؤسسات.

ويشار الي انه قد جرى تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء المسؤول على رجل أمن عند مدخل إحدى الشركات وسحب هاتفه من يده دون أن يحرك الأخير ساكنا.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال حارس الأمن المعتدى عليه من قبل أحد موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية، وأُخذت أقواله كمجني عليه، وذلك بحضور محاميه ودبلوماسيين من سفارة بلاده.

وبدوره؛ فقد أكد محامي المجني عليه أن حقوق الإنسان كلها مكفولة ومصونة في الكويت بتعاليم دستورها وقوانينها وتوجيهات قياداتها، وأن أي امتهان أو انتقاص من هذه الحقوق غير مقبول على كل الأصعدة.