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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل الطلاب الجدد بالهندسة والعلاج الطبيعي| شاهد

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

نظمت كليتا الهندسة والعلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ اليوم، الخميس، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعى الجديد.

 

 ‏جاء الحفل تحت رعاية  الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالفتاح هليل و الدكتور فايز الشامي عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب المستجدين والقدامى.


 

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يأتي ذلك فـي إطـار احتفالات الجامعة بالعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب القدامى والمستجدين، حيث تم خلال اللقاء ‏التعريف بأقسام الكليتين واللوائح والأنظمة المعمول بها وتزويدهم ‏بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات ‏المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى ‏الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور ‏والنجاح.‏
 

وهنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار للطلاب التوفيق والنجاح.
 

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن طلاب ودارسي الهندسة عليهم مسئولية بناء الوطن، وقال أن كلية الهندسة بالجامعة تتميز بالسمعة الأكاديمية الطيبة داخل مصر وخارجها، مهنئأ إدارة الكلية وطلابها بصدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لكلية الهندسة  .
 

ووجّه نواب رئيس الجامعة وعميدا الكليتين كلمة للطلاب معبرين عن سعادتهم باستقبال ‏دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليتين، مقدمين لهم عدداً من التوجيهات والنصائح، إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن ‏للطلاب الاستفادة منها، مؤكدين أنهم سيجدون في الجامعة البيئة الخصبة للتعلم وتنمية ‏المهارات واكتساب المعرفة.‏

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كفرالشيخ كفر الشيخ كلية العلاج الطبيعي جامعة كفرالشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

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