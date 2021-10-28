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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في تصنيف يو إس نيوز U.S.News الأمريكي لعام 2022

جامعة كفرالشيخ الثامن محليا و316 عالمياً في علم النبات والحيوان

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، إدراج الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالميا في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي U.S.News لعام 2022، واحتلت الجامعة المركز 914 عالميا و27 إفريقيا والثامن محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة كما احتلت المركز 316 عالميا في تخصص علم النبات والحيوان.
 

وأوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على  13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية ومنها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً والكتب المنشورة بدور النشر الدولية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي، لافتاً إلى أن هذا التصنيف يعتمد على قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية، لقياس مؤشرات جودة البحث العلمي للجامعات حول العالم.
 

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وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف ، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة، مما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية.

وأضاف د. دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

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التعاون الدولي كفرالشيخ الجامعات المصرية جامعة كفرالشيخ جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

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