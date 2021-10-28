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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 300 شخصية دولية .. الأقصر تجهز لـ مؤتمر عالمي |شاهد

الأقصر تستعد لمؤتمر
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعاً تنسيقياً لمؤتمر يوم المدن العالمى الذى تنظمة ، منظمة الأمم المتحدة  ، بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية ، والسفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق . 


والمؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد على مدار يومين بمدينة الأقصر بنهاية أكتوبر الجارى ،  ويأتي هذا العام تحت عنوان " تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغييرات المناخية" ، ومن المتوقع  حضور ما يزيد على 300 شخصية دولية . 

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ونقل  رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية، تحيات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، كما عرض أهمية المؤتمر عالمياً وأهمية فوز مصر بتنظيمة والمنافسة التى كانت بين العديد من الدول  ، وكذا أسباب أختيار أرض الأقصر  لعقد جلسات المؤتمر كونها أرض الأصالة والحداثة.


وقال السفير محمد حجازى أن لمؤتمر يوم المدن العالمى أهمية كبري فهو يعقد سنوياً تحت عنوان متغير فى المدن والعواصم الكبري وأن أختيار مصر والأقصر يدل على أهمية الخريطة الدولية للمناخ فى مصر، وأيضاً لما حققتة الدولة فى التجربة العمرانية الرائدة مشيراً إلى أن مصر لديها ما تباهى به أمام العالم من مدن عمرانية جديدة كالعاصمة الأدارية الجديدة ومشروعات حياة كريمة .
وأستعرض المستشار مصطفى ألهم ، خطة المحافظة لتأمين المؤتمر وجلسات العمل وابرز الشخصيات العالمية التى من المقرر أن تحضر المؤتمر ودور المحافظة فى تقديم كافة التيسيرات لخروج المؤتمر بصورة تليق بالأقصر كونها عاصمة التاريخ ، متمنياً أن يساهم المؤتمر فى تنشيط السياحة ،وأن  يحضر ضيوف بأسرهم فى الأعوام القادمة للأستمتاع بحضارة وعظمة الأقصر.
حضر اللقاء محمد عبد الفتاح  السكرتير  العام لمحافظة الأقصر وهدى مغربى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والقيادات الأمنية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى الأدارات المعنية.

الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر تستعد لمؤتمر المدن العالمي
الأقصر محافظ الأقصر مدينة الأقصر اللواء محمود شعراوي محمود شعراوي وزير التنمية المدن العالمي

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