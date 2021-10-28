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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وقف العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القديم

بشرى سارة لـ أهالي الأقصر .. بدء العمل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

احمد السبكي
احمد السبكي

 

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القديم بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة في الأقصر.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع قيادات هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل وتطوراته ومستجداته أولًا بأول، والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل، كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، قيادات الهيئة بتأمين الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالمنشآت الصحية للهيئة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، مشددًا على الالتزام بعمليات تدريب القوى البشرية، إضافة على استكمال رقمنة الخدمات الصحية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وييسر حصول المواطنين عليها وصولًا لأعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء وسعادة المنتفعين.

كما وجه السبكي، بضرورة المتابعة الميدانية والمرور الدوري باستمرار لمراقبة سير العمل ومتابعة الأداء والتغلب على أي تحديات تواجه حصول المواطنين على أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشدد السبكي، على أن الابتكار والتميز هما حجر الزاوية لعمل هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، ومطابقتها للمعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وتقدم السبكي بالشكر إلى كافة الفرق الطبية والإدارية العاملة بالهيئة العامة للرعاية الصحية بما يبذلونه من جهود وتضحيات ساهمت في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبل صحة مصر، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لتوفير أعلى رعاية صحية تتسم بالابتكار والتميز للمواطنين وبأعلى معايير العدالة والجودة العالمية، كما دعاهم إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على النجاحات التي حققتها هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأشار السبكي إلى حرصه على التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع جميع قيادات الهيئة لمتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات والعمل على حلها، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.

التأمين الصحي هيئة الرعاية الصحية الخدمات الأقصر اخبار المحافظات اليوم

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