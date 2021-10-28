وفاة الفنان الأردني جميل عواد

توفي الفنان الأردني جميل عواد بعد صراع مع المرض وفقا لمنشور نقيب الفنانين السابق ساري الأسعد.

ولد الفنان جميل عواد، لأب أردني وأم لبنانية درس هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، عمل في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ثم غادر عمّان ليعود عام 1974 وأخرج أول مسرحية له وكان اسمها الغائب.

أول أعماله الدرامية كان مسلسل القرار الصعب عام 1985 ثم تابع تقديمه لأدواره المتميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992.

كان جميل عواد، عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام 1993 و مهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا كتب مسلسلات عدة من أهمها: "الشريكان" و "الكفّ والمخرَز" و"عيال الذيب" ومسرحيات للأطفال.