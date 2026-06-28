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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد بدعم توطين تكنولوجيا الإضاءة والطاقة النظيفة باستثمارات بـ30 مليون دولار

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بدعم توطين تكنولوجيا الإضاءة والطاقة النظيفة باستثمارات بـ30 مليون دولار و1000 فرصة عمل.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وكان عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة "التوكل الكهربائية – جيلا" برئاسة المهندس شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية لتوطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة وتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع متخصص في تصنيع كشافات وأنظمة الإضاءة الذكية وفائقة الكفاءة، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بنسبة مكون محلي 40% مع خطة لرفعها إلى 80% مستقبلًا، بما يسهم في توطين تكنولوجيا الإضاءة الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية للصناعة المصرية.

ويستهدف المشروع تصدير 60% من إنتاجه إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، إلى جانب توفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المقرر افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.
 

دعم التصنيع المحلي
 

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة داخل القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلًا عن مواكبة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أهمية زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع الوطني في مختلف منتجات الشركة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويتوافق مع استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
 

مبادرة شمس الصناعة
 

وأوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة تنفذ حاليًا مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميجاوات فوق أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق لنموذج متكامل للتوسع التدريجي في تطبيق حلول الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي.

وأضاف أن المبادرة تسهم في تلبية احتياجات المصانع، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وخفض تكلفة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
 

الجودة أساس المنافسة
 

ونوه الوزير إلى أن تنافسية المنتج المحلي تنطلق من الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يجب أن يقترن بإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في مختلف الأسواق، وموجهًا الشركة بتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للارتقاء بجودة منتجاتها وزيادة فرص نفاذها للأسواق الإقليمية والدولية.

تكنولوجيا الإضاءة والطاقة النظيفة استثمارات المشروعات الاستثمارية العملة الأجنبية الإنتاج والعمالة

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