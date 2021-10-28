تعرف على الأسعار الجديدة لـ جاك JS4 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك بنسبة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة وهم DELUXE و UTLIMATE، وتعد هذه النسخة أحد الإصدارات التي تحمل العلامة التجارية للصانع الصيني، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV.

مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022

تأتي السيارة جاك JS4 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4410 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1800 مم، وبارتفاع يبلغ 1660 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2620 مم تضم جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

وتستمد جاك JS4 موديل 2022 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

وتحتوي جاك JS4 موديل 2022 على فرال مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حزمة من الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 6 وسائد، إلى جانب حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا خلفية، ومفتاح ذكي لتشغيل وفتح السيارة، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب.

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الأولى جاك JS4 موديل 2022 DELUXE بسعر 295 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS4 موديل 2022 UTLIMATE بسعر 325 ألف جنيه بدلًا من 305 ألف جنيه.