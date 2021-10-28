عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ جاك JS4 موديل 2022

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ جاك JS4 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك بنسبة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة وهم DELUXE و UTLIMATE، وتعد هذه النسخة أحد الإصدارات التي تحمل العلامة التجارية للصانع الصيني، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV.

مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022

 

تأتي السيارة جاك JS4 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4410 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1800 مم، وبارتفاع يبلغ 1660 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2620 مم تضم جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

وتستمد جاك JS4 موديل 2022 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

وتحتوي جاك JS4 موديل 2022 على فرال مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حزمة من الوسائد الهوائية والتي تصل لـ 6 وسائد، إلى جانب حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا خلفية، ومفتاح ذكي لتشغيل وفتح السيارة، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب.

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 داخل السوق المصري

 

الفئة الأولى جاك JS4 موديل 2022 DELUXE بسعر 295 ألف جنيه بدلًا من 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك JS4 موديل 2022 UTLIMATE بسعر 325 ألف جنيه بدلًا من 305 ألف جنيه.

جاك JS4 موديل 2022 جاك JS4 موديل 2022 السيارة جاك JS4 موديل 2022 مواصفات السيارة جاك JS4 موديل 2022 اسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022

ترشيحاتنا

لن يخلفني في منصبي.. شكوك رئيس وزراء إسرائيل تتصاعد بشأن لابيد والائتلاف

بدر بانون يحتفل بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهذه الطريقة .. شاهد

قائد محاولة انقلاب فرنسا .. من هو اليميني المتطرف ريمي دايه ؟

رئيس البرلمان العربي يشيد بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

صلاة الجمعة غداً بالحسين .. أبو الفيوض قارئاً وأحمد الدسوقي مكي خطيباً

بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

الأزمات تتوالى.. فيفا يقضي بتغريم الزمالك 2 مليون و700 ألف يورو

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

الاغتصاب الإلكتروني .. 5 علامات تدل على انتهاك عرض الفتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ