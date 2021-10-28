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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد زواجها من نائل المصري..ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس تهنئ والدها بعيد ميلاده

بيل جيتس وابنته جينيفر
بيل جيتس وابنته جينيفر

احتفلت الابنة الصغرى لعملاق التكنولوجيا الامريكي بيل جيتس، بعيد ميلاده من خلال نشر صورة تجمعهما معا يوم زفافها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام.

 

وكتبت على الصورة عبر حسابها: "ممتنة للتعلم منك الفضول والاستكشاف المستمر والرغبة في مساعدة البشرية، متحمسة للغاية لسماع خطوتك القادمة حول الشمس".

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وأشارت إلى دعم والدها لإتمام زواجها من حبيبها المصري الفارس نائل نصار وقالت: "شكرا لك على دعمك ليوم اتحادنا وأحلامنا مؤخرا.. ستستمر هذه الذكريات مدى الحياة".


كان قد تصدرت جينيفر مواقع التواصل الاجتماعي بعد زفافها وهي ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت صاحب اللقب السابق أغنى رجل في العالم من حبيبها المصري.

 

ونشرت جينيفر  العديد من صور زفافها الذي أقيم في الولايات المتحدة ، وردت على رسائل التهنئة والمباركات، وذلك بعد فترة وجيزة من انفصال والدها ووالدتها وإنهاء زواج دام 27 عاما.

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