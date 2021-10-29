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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم تناقش رسالة ماجستير تحضير واختبار مواد النانو

صدى البلد

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تحضير واختبارمواد النانو لتطبيقات الالات الكهربائية وتصميم نموذج تعليمي لتنمية مهارات طلاب كليات التعليم الصناعي "


تهدف الدراسة - تحسين خصائص المواد العازلة (الورنيش) باستخدام تقنية النانوتكنولوجي .
2- تصميم نموذج تعليمي لتنمية مهارات طلاب كليات التكنولوجيا والتعليم .

أعد الدارسة الباحثة، سلوي سعد قرني  بكلية التكنولوجيا والتعليم و باشراف -  الدكتور  أحمد ابراهيم أحمد علي   أستاذ الفيزيقا الهندسية -  ورئيس قسم العلوم الاساسية كلية التكنولوجيا والتعليم- جامعة حلوان و برعاية  الدكتور إبراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم  و الدكتور وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – بكلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان
وقد اشرف علي الرسالة:
1-  الدكتور / أحمد إبراهيم أحمد علي   أستاذ الفيزيقا الهندسية -  ورئيس قسم العلوم الاساسية كلية التكنولوجيا والتعليم- جامعة حلوان.
2- د/ حلمي السيد عواد مدرس هندسة القوي والالات الكربائية كلية التكنولوجيا و التعليم - جامعة حلوان
3- د/ جمال جودة محمد مدرس هندسة القوي والالات الكربائية هندسة الاهرامات – 6 أكتوبر
4- د/ تيسير مصطفي محمود خبيرة تكنولوجيا التعليم

كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

أ. د/ عرفة صبري حسن  أستاذ فيزياء الجوامدالتجريبية  و عميد كلية العلوم جامعة  الفيوم
(رئيسا ومناقشا).
أ.د / أحمد إبراهيم أحمد علي أستاذالفيزيقا الهندسية -  ورئيس قسم العلوم الاساسية
كلية التكنولوجيا والتعليم- جامعة حلوان. (مشرفاو مناقشا).
أ. د/ عمرو جلال الدين أحمد علام أستاذ تكنولوجيا التعليم  كلية التربية – جامعة الأزهر   (مناقشــــــــا).

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وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحثة بتقدير ممتاز بأجماع الأراء بانة يمكن تحسين خصائص المواد العازلة  (الورنيش الحراري) 
وأوضحت الدارسة ل" صدي البلد " ان الرسالة حلصت إلي تحسن خصائص الورنيش بإضافة المواد في نطاق النانو وبذلك أصبح الورنيش أكثر فاعلية لتطبيقات عزل المحركات الكهربائية  وتحمله للتردد العالي . ومن خلال هذة النتائج الهندسية قامت الباحثة بتصميم نموذج تعليمي لتنمية مهارات طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم  وبتطبيق هذا النموذج فى برنامج تعليمي بالخطوات اللازمة للتأكد من صحة وسلامة تطبيقها والتأكد من فاعليته فى اكساب طلاب عينة البحث المعارف والمهارات المراد اكسابها لهم.

اقتراحات للعمل في المستقبل:
1- دراسة أثر استخدام النانو تكنولوجي على الآلات الكهربائية وتصميم نموذج تعليمي بمقرر تخصص تكنولوجيا الكهرباء الفرقة الرابعة في كلية التعليم الصناعي 
2 – دراسة فاعلية النموذج علي طلاب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا الكهرباء كلية التعليم الصناعي .

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