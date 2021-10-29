فيات تزيل النقاب عن أحدث شاحناتها أوليس وسكودو 2022 .. صور

تواصل شركة فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية، وذلك عبر نسخ جديدة باسم أوليس و سكودو، حيث تعتمد تلك النسختين على مفهوم اعتمادي مع مساحة عائلية، حيث تضم النسخة الاولى مقصورة داخلية تتسع إلى 9 مقاعد، إلى جانب الاصدار الاخر المتعدد الاستخدامات التجارية.

صممت شاحنات فيات الجديدة على منصة EMP2، وتعد هي منافس قوي لاصدارت اخرى مثل سبيس تورر و أوبل، ستروين جامبي، بيجو إكسبرت، زافيرا لايف و تويوتا، فوكسهول فيفارو، وتعتمد اصدارات فيات على جنوط مروحية مع مزيج باللون الفضي الخارجي والاسود الداخلي، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، إلى جانب الشبكات الأمامية والتي تتوسط الصادم الامامي للسيارة.

ودعمت شاحنات فيات من الخارج باشارات انتقال جانبية، ومفهوم رباعي الابواب إلى جانب مساحة التخزين، أو ثنائي الابواب للنسخة التجارية علاوة على السعة الخلفية الخاصة بها، مع اشارة STOP اعلى الناحية الخلفية لهذه النسخة، ومصابيح طولية الشكل، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية الداخلية الخاصة بكل اصدار.

الامكانيات الفنية المتوقعة للنسخة فيات أوليس و سكودو

تشير التوقعات بضم محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 134 حصانا، وبطارية بسعة 75 75 كيلو واط في الساعة، أو سعة 50 كيلو واط في الساعة، لقيادة صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الضارة، بالاضافة إلى محركات ديزل تعمل بمنظومة الاحتراق الداخلي، والتي تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، أو ناقل حركة مانيوال.