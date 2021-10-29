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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي عزبة العنابر فى الأقصر يستغيثون : الطريق متهالك وبدون إنارة

صدى البلد

أعرب أهالي عزبة العنابر التابعة لقرية حاجرالمريس الطود غرب فى محافظة الأقصر، عن استيائهم بسبب سوء حالة الطريق ، والذي يعد الطريق الرئيسي والوحيد بالعزبة، وعدم رصفه منذ عدة سنوات، كما إن أعمدة الأنارة متهالكة ولا يوجد بها اى إنارة مما يتسبب فى العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.


ويقول المواطن محمد الحجازى عبد الهادى فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من سوء الحالة المتردية لطريق عزبة العنابر ، وذلك على مسمع ومرأى من الجميع منذ فترة طويلة في ظل غياب وعدم اهتمام المسئولين برصف الطريق وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات”، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب مياه الأمطار التي تؤدى لعدم قدرتهم على السير فيه.


وأضاف: “على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة”، مطالبا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن.

لا يوجد  اى إنارة على الطريق

وأشار : كما نعاني أشد المعاناة من تهالك أعمدة الإنارة بالطريق ولا يوجد بها اى إنارة تذكر على الطريق وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن .


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الأقصر والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الطريق والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم نحو رفع كفاءته ورصفه لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

للتوصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١١٤١٢٨١٣٣٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاقصر رصف الطريق عزبه العنابر حاجر المريس اعمدة الانارة متهالكة الوحده المحلية ظلام دامس

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